Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung auf Faschingsparty

Römerberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:45 Uhr wurde eine körperliche Auseinandersetzung in Römerberg in der Rhein-Pfalz-Halle auf einer Faschingsparty gemeldet. Aufgrund eines Streites gerieten zwei männliche Personengruppen aneinander. Die Männer im Alter zwischen 24 und 36 Jahren griffen sich gegenseitig an und verletzten sich zum Teil leicht, mussten jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Die Beteiligten machten zum Vorfall unterschiedliche Aussagen. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt. Die Personen standen teilweise unter Alkoholeinfluss. Auf die Beschuldigten kommt jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.

