Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrten

Speyer (ots)

Am 15.02.2026 kam es zu zwei Trunkenheitsfahrten im Verkehr. Gegen 01:15 Uhr wurde in der Straße Alter Postweg ein 23-jähriger Mann aus Reilingen von einer Polizeistreife aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle fiel auf, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille. Gegen 05:15 Uhr meldete ein Zeuge einen auffällig schlangenlinien-fahrenden PKW. Die Autofahrerin konnte in der Industriestraße von den Polizeibeamten kontrolliert werden. Die 27-jährige Römerbergerin hatte ebenfalls einen Atemalkoholwert von knapp 1,0 Promille. Beiden Personen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der beiden Fahrer überprüfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell