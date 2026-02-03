Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Zeugen- und Geschädigtenaufruf zu Verfolgungsfahrt mit erheblichen Unfallschäden - Fahrzeugführer flieht im Anschluss zu Fuß

Wedel (ots)

Am Montagmorgen (02.02.2026) ist es im Stadtgebiet zu einer polizeilichen Verfolgungsfahrt gekommen, bei der der bislang unbekannte Flüchtige, aufgrund von überhöhter und nicht witterungsangepasster Geschwindigkeit Verkehrsunfälle mit erheblichem Sachschaden verursachte. Der Fahrzeugführer flüchtete im Anschluss fußläufig und blieb unerkannt.

Um 08:47 Uhr befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wedel in der Rissener Straße auf Höhe eines dortigen Bauzentrums und entschloss sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines grau/silbernen VW Polos mit Pinneberger Kennzeichen.

Nachdem die Beamten den Fahrzeugführer per Anhaltesignal ("STOP POLIZEI") zum Anhalten aufforderten, beschleunigte dieser seinen Pkw stark und bog unter Missachtung der für ihn geltenden roten Ampel nach links in den Voßhagen ab, wo er die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fortsetzte.

Da der Fahrer sich offenbar der Verkehrskontrolle entziehen wollte, nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf, entschieden sich jedoch aufgrund der vorherrschenden Winterglätte und der deutlich überhöhten Geschwindigkeit des Flüchtigen bereits im Voßhagen frühzeitig dazu, die eigene Geschwindigkeit zu reduzieren, um weder unbeteiligte Verkehrsteilnehmer noch sich selbst zu gefährden.

Im weiteren Verlauf der Fahrt begeht der Flüchtige diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten und verliert an der Kreuzung Tinsdaler Weg/ Galgenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dortigen Stromkasten, wodurch dieser erheblich beschädigt und die Stromversorgung im Nahbereich daraufhin gestört wird.

Trotz der am Pkw entstandenen Schäden kann die Person die Fahrt zunächst fortführen, kommt jedoch kurze Zeit später an der Einmündung Galgenberg/ Ginsterweg erneut von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Verkehrszeichen. Hier verlässt er das stark beschädigte Fahrzeug schlagartig und flüchtet fußläufig in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde der Fahrer nicht mehr angetroffen.

Die flüchtende Person war männlich und etwa 180-185 cm groß. Sie trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Winterjacke, eine graue Jogginghose und helle Schuhe.

Das Polizeirevier Wedel ermittelt gegen den bisher Unbekannten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Hierzu suchen die Ermittler Zeugen und weitere potentielle Geschädigte der Fahrt. Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04103 / 5018-0 entgegengenommen.

