Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Präventionsstreifen der Polizei klären über Einbruchsschutz auf

Norderstedt (ots)

Am Montag (02.02.2026) führte die Polizei Präventionsstreifen im Stadtgebiet Norderstedt durch, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und anhand festgestellter Gegebenheiten über mögliche Schwachstellen bei der Einbruchssicherung aufmerksam zu machen.

Insgesamt fünf Teams vom Polizeirevier Norderstedt, der Polizeistation Norderstedt-Ost sowie des Sachgebiets Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg waren im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 14:15 Uhr zu Fuß unterwegs und klärten über den Einbruchsschutz auf.

Die Kolleginnen und Kollegen konnten folgende Feststellungen treffen, die als Tatgelegenheiten von Dieben genutzt werden könnten:

- Sechs Fenster standen auf Kippstellung, obwohl keine Bewohner zu Hause waren. Für Einbrecher bedeutet ein auf Kipp stehendes Fenster quasi ein geöffnetes Fenster und stellt ein hohes Einbruchsrisiko dar. - Elf Leitern standen ungesichert am Haus, die als Aufstiegshilfe zum Aufbrechen eines Fensters im Obergeschoss genutzt werden könnten. - In 34 Fällen befanden sich Fahrräder ungesichert auf dem Grundstück, die Diebe einfach hätten mitnehmen können. - Fünf Haustüren waren bei Mehrfamilienhäusern unverschlossen. Bei einer weiteren Haustür steckte sogar der dazugehörige Schlüssel. - Elf offene Garagen und zwei offene Schuppen luden Unberechtigte zum Eintritt ein. - Zwei Briefkästen waren überfüllt und signalisierten Außenstehenden, dass die Bewohner seit längerer Zeit abwesend gewesen sein könnten.

Der Präventions-Tag sollte dazu beitragen, zukünftige Einbrüche durch das Erkennen von Tatgelegenheiten zu verhindern und gleichzeitig Anwohnerinnen sowie Anwohner zu ermutigen, verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei zu melden.

Eine individuelle Beratung zum Thema Einbruchschutz bieten in der Polizeidirektion Bad Segeberg besonders geschulte Polizeibeamte an. Für Beratungsangebote im Kreis Pinneberg oder Kreis Segeberg ist das Sachgebiet Prävention unter der Rufnummer 04551 - 884-2140 erreichbar. Zudem können Anfragen auch schriftlich per E-Mail an SG14.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de gesandt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell