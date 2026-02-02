Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bokholt-Hanredder

Elmshorn - Vollendeter und versuchter Einbruch in Einfamilienhäuser

Bokholt-Hanredder / Elmshorn (ots)

Am Sonntag (01.02.206) ist es in Bokholt-Hanredder zu einem versuchten und in Elmshorn zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhäuser gekommen.

Um 18:31 Uhr versuchte ein unbekannter Täter im Gartenweg in Bokholt-Hanredder gewaltsam über ein Fenster in das Haus einzudringen. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt anwesend und machte durch lauten Rufen aus sich aufmerksam. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht.

In der Eichstraße in Elmshorn verschaffte sich nach bisherigen Erkenntnissen von 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Wohnobjekt. Nach einer Absuche der Räumlichkeiten entwendeten die Täter Bargeld und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den Einbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in jeweiliger Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell