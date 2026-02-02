Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugenaufruf zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Norderstedt (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026) und am Freitag (30.01.2026) ist es im Norderstedter Stadtgebiet zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

Im Laufe des Donnerstags gelangten unbekannte Täter im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 21:20 Uhr gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Feldweg. Nach einer Absuche im Inneren nahm man Bargeld an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Darüber hinaus ereigneten sich am folgenden Freitag zwei weitere Einbrüche bei Einfamilienhäusern. Die Taten können nach derzeitigen Erkenntnissen beide auf einen Zeitraum von ungefähr 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter gelangten sowohl beim Objekt im Frans-Hals-Ring als auch beim Objekt im Zwijndrechtring gewaltsam über die Terrassentür ins Haus und entwendeten Bargeld sowie Schmuckstücke.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Aufgrund der örtlichen Nähe der beiden Taten am Freitag und einer ähnlichen Vorgehensweise der Täter wird ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den Einbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in jeweiliger Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell