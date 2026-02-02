PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugenaufruf zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Norderstedt (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026) und am Freitag (30.01.2026) ist es im Norderstedter Stadtgebiet zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

Im Laufe des Donnerstags gelangten unbekannte Täter im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 21:20 Uhr gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Feldweg. Nach einer Absuche im Inneren nahm man Bargeld an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Darüber hinaus ereigneten sich am folgenden Freitag zwei weitere Einbrüche bei Einfamilienhäusern. Die Taten können nach derzeitigen Erkenntnissen beide auf einen Zeitraum von ungefähr 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter gelangten sowohl beim Objekt im Frans-Hals-Ring als auch beim Objekt im Zwijndrechtring gewaltsam über die Terrassentür ins Haus und entwendeten Bargeld sowie Schmuckstücke.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Aufgrund der örtlichen Nähe der beiden Taten am Freitag und einer ähnlichen Vorgehensweise der Täter wird ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den Einbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in jeweiliger Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 13:57

    POL-SE: Elmshorn - Raubstraftat am Kiosk - Polizei ermittelt mutmaßlichen Täter

    Elmshorn (ots) - Am Freitagnachmittag (30.01.2026) ist es in der Friedenstraße bei einem dortigen Kiosk zu einer Raubstraftat gekommen, bei der eine männliche Person unter Vorhalt eines Messers Bargeld erlangte. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter noch am Abend vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat um 15:11 Uhr eine männliche Person ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:43

    POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch in Einfamilienhaus

    Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (31.01.2026) ist es in einem Einfamilienhaus im Mühlenkamp zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl gekommen, bei dem unbekannte Täter diversen Schmuck entwendeten. Der Tatzeitraum konnte nach derzeitigen Erkenntnissen auf ungefähr 14:00 Uhr bis 20:45 Uhr eingegrenzt werden. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und suchte ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:14

    POL-SE: Quickborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Quickborn (ots) - Am 01.02.2026 (Sonntag) ist es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:05 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der Moorkehre gekommen. Der oder die Täter erbeuteten hierbei Schmuck und Armbanduhren. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Innerhalb des Gebäudes suchten sie nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren