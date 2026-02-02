PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Quickborn (ots)

Am 01.02.2026 (Sonntag) ist es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:05 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der Moorkehre gekommen. Der oder die Täter erbeuteten hierbei Schmuck und Armbanduhren.

Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Innerhalb des Gebäudes suchten sie nach Wertgegenständen und nahmen Schmuck und Armbanduhren an sich. Der Wert des entwendeten Gutes liegt nach ersten Ermittlungen bei ungefähr 1000-1500 Euro.

Anschließend entfernte man sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu diesem Fall führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Sachdienliche Hinweise zu Auffälligkeiten in Tatort-/Tatzeitnähe können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

