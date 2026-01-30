POL-SE: Wedel - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach zwei Einbruchstaten

Polizeidirektion Bad Segeberg

In der Zeit vom 29.01.2026 (Donnerstag, 16.15 Uhr) bis zum 30.01.2026 (Freitag, 00.30 Uhr) ist es in Wedel zu zwei Wohnungseinbruchstaten gekommen. In einem Fall wurde nach derzeitigen Kenntnisstand nichts entwendet, während der oder die Täter bei der zweiten Tat erheblich Beute machten.

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Voßhagen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:55 Uhr gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Auf ihrer Suche nach möglichen Wertgegenständen wurden sie offenbar nicht fündig, denn das Gebäude wurde nach derzeitigen Erkenntnissen wieder ohne Stehlgut verlassen.

In einer zweiten Tat verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Gnäterkuhlenweg. Die Tatzeit lag in diesem Fall in einem Zeitraum von 16:15 Uhr bis 00:30 Uhr. Auf der Suche nach möglichem Stehlgut wurden Schränke und Schubladen in allen Räumlichkeiten geöffnet und durchsucht. Als Stehlgut erlangten die Täter ein Silberbesteck und diversen Schmuck. Der Schaden liegt nach ersten Ermittlungen in diesem Fall bei deutlich über 20.000 Euro.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer ungewöhnliche Feststellungen in der Nähe von einem der beiden Tatorte gemacht hat, wird gebeten, dies über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitzuteilen.

