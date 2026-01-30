Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Zeugen gesucht: Unbekannter Mann bedroht Fahrgäste am Bahnsteig

Kaltenkirchen (ots)

Am Mittwochmorgen (28.01.2026) verhielt sich ein unbekannter Mann am Kaltenkirchener Bahnhof auffällig, indem er Fahrgäste bedrohte und einer Personen ins Gesicht schlug.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich um 09:00 Uhr ein Mann, gekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, dunkelgrauer Trainingshose und weißen Schuhe, auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Kaltenkirchen. Er stellte sich aussteigenden Zugfahrgästen aus Richtung Norderstedt in den Weg und sprach laut in nicht deutscher Sprache. Einem 25-jährigen Kaltenkirchener schlug der Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und soll bei dem Vorfall auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag leichte Gesichtsverletzungen.

Der unbekannte Mann, der eine Brille trug und auf ein Alter von 35 bis 40 Jahre geschätzt wurde, entfernte sich zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte die Person nicht mehr angetroffen werden.

Die Ermittler der Polizei Kaltenkirchen fragen nach Zeugen der Tat oder mögliche weitere Geschädigte, die durch das Vorhalten des Messers vom Unbekannten bedroht oder genötigt wurden. Insbesondere wird beim Zeugenaufruf ein Mann angesprochen, der dem Kaltenkirchener beim körperlichen Angriff zur Hilfe kam. Der Helfer soll kräftig gebaut gewesen sein und habe Kleidung eines Sicherheitsunternehmens getragen.

Sachdienliche Mitteilung nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04191 3088-0 entgegen.

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell