POL-SE: Tornesch - Einbrecher fliehen nach Entdeckung - Polizei sucht Zeugen

Tornesch (ots)

Am 27.01.2026 (Dienstag) ist es gegen 18.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Neuendeicher Weg gekommen. Als die Bewohner das Haus betraten, flohen die Täter umgehend.

Als die Bewohnerin ihr Wohnhaus aufschloss und mit ihren Kindern betreten wollte, entdeckte sie zwei maskierte Einbrecher, die gerade eine Kommode im Obergeschoss durchsuchten. Die Frau verließ mit ihren Kindern sofort das Haus und begab sich auf die Straße. Von dort sahen sie Sekunden später, wie die beiden maskierten Männer ihr Haus verließen und sich zu Fuß in Richtung Bahnübergang Neuendeicher Weg entfernten.

Beide Personen sollen auffällig klein und dünn sein. Die Größe wurde für beide mit 160-170 cm geschätzt. Weiterhin seien beide Personen dunkel gekleidet und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert gewesen. Eine kurze Unterhaltung zwischen den beiden Männern, die die Bewohnerin im Haus wahrgenommen hatte, fand in einer ihr unbekannten Sprache statt.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Hinweise zur Tat oder den Tätern werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

