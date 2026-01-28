Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Ellerbek - Viel Lärm, aber kein Stehlgut bei versuchten Wohnungseinbruchdiebstählen - Polizei sucht Zeugen

Rellingen-Ellerbek (ots)

Am Montag (26.01.2026) und Dienstag (27.01.2026) ist es zu zwei ähnlich gelagerten Einbruchstaten gekommen. In beiden Fällen machten die unbekannten Täter geräuschvoll auf sich aufmerksam. In beiden Fällen erlangten sie kein Stehlgut.

Bei der Tat am Montag wurde eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Rellingen durch einen lauten Knall aufmerksam, den sie zwischen 18.00 h und 19.00 h gehört habe. Daraufhin machte sie sich auf die Suche und stellte auch eine beschädigte Türscheibe fest. Diesen Umstand hatte die Dame nicht sofort mit einem versuchten Einbruch in Verbindung gebracht. Erst am folgenden Morgen sah sie weitere Spuren, die sie veranlasste, die Polizei zu informieren. Der oder die Täter haben in diesem Fall das Gebäude nicht betreten.

Am Dienstag hörte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ellerbeker Stettiner Straße ebenfalls ein lautes Geräusch, was er als Klirren beschrieb. Auf seiner Suche nach der Ursache sah er dann beim Betreten seines Wohnzimmers einen Mann, der sofort durch ein beschädigtes Fenster flüchtete. Offenbar hatte der unbekannte Täter das Fenster zuvor eingeschlagen, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Auch in diesem Fall erlangte der Täter kein Stehlgut. Der Hauseigentümer konnte den Täter, den er lediglich von hinten gesehen hatte, vage beschreiben. Demnach hatte der Einbrecher eine kräftige Statur und trug weiße Oberbekleidung und eine dunkle Hose.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Zeugen, die verdächtige Feststellungen an einem der beiden Tatorte gemacht haben, werden um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de gebeten.

