Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege - Kriminalpolizei sucht Täter nach körperlichem Übergriff auf Kind

Moorrege (ots)

Am 24.01.2026 (Samstag) ist es in einem Moorreger Waldstück gegen 14.00 Uhr zu einem körperlichen Übergriff auf ein Mädchen gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem Mann im Alter von 30-35 Jahren.

Zur Tatzeit spielte das Mädchen mit einem gleichaltrigen Freund in dem Waldstück, welches sich zwischen den Straßen Am Täberg, Dünenweg, Werftweg und Amtsstraße befindet. Ein unbekannter Mann näherte sich zu diesem Zeitpunkt den beiden Kindern, hielt das Mädchen fest und bedrängte es, wie beide Kinder übereinstimmend berichteten.

Da das Mobiltelefon des Mädchens zu dieser Zeit mehrfach angerufen wurde, ließ der Mann von dem Mädchen ab und entfernte sich dann auf dem Weg in Richtung der Amtsstraße.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun mögliche Zeugen, die kurz vor oder nach der Tat einen Mann in der Nähe des Waldstückes gesehen haben. Der Mann soll ca. 180 cm groß und von normaler bis leicht dicklicher Statur sein. Er soll schwarze Haare haben und spricht akzentfreies Deutsch. Zur Bekleidung konnte angegeben werden, dass der Unbekannte eine schwarze Jacke mit schwarzem Fellkragen, sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben soll. Zudem waren den Kindern schwarz-braune Lederhandschuhe und ein gelb-blau-rot-brauner Schal aufgefallen, den der Mann über das Gesicht gezogen hatte. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell