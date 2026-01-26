PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Zeugenaufrufe zu Wohnungseinbrüchen am Wochenende in Ellerbek, Halstenbek, Klein Nordende und Tornesch

Kreis Pinneberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in den Ortschaften Ellerbek, Halstenbek, Klein Nordende und Tornesch zu Wohnungseinbrüchen gekommen, bei denen unbekannte Täter verschiedene Schmuckstücke und Wertgegenstände entwendeten.

Ellerbek

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Freitag (23.01.2026) in einem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:35 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rugenbergener Straße und suchte in den Räumen nach Wertgegenständen. Mit mehreren Goldschmuckstücken wie Finger- und Ohrringen entfernte man sich vom Tatort.

Halstenbek

Die Einbruchstat in Halstenbek ereignet sich im Eschenweg von Freitag auf Samstag (23./24.01.2026) im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 10:30 Uhr. Hier verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Einfamilienhaus und nahmen Silberbesteck an sich.

Klein Nordende

Ein weiterer Einbruch geschah am Samstag (24.01.2026) von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr bei einem Einfamilienhaus im Sandweg. Die unbekannten Täter verschafften sich erneut gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Wohnobjekt und fanden bei der Absuche in den Räumen Goldketten und eine Armbanduhr.

Tornesch

In der Straße An der Kirche versuchten zwei unbekannte Personen um 18:43 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Hierbei aktivierte sich die im Haus installierte Alarmanlage und verschreckte die beiden Täter, die zu Fuß vermutlich in Richtung Pracherdamm flüchteten.

Die Personen konnten im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu allen genannten Einbruchstaten und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg

