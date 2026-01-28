Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Alveslohe

Ellerau - Bargeld und Schmuck bei Einbrüchen in Einfamilienhäuser entwendet

Alveslohe / Ellerau (ots)

Am Dienstag (27.01.2026) ist es in den Ortschaften Alveslohe und Ellerau zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen, bei denen unbekannte Täter Bargeld und Gold- sowie Silberschmuck entwendeten.

Von den Taten waren ein Einfamilienhaus in der Pommernstraße in Alveslohe und ein Einfamilienhaus in der Straße Vorderer Kamp betroffen. Die Tatzeiträume konnten nach derzeitigen Erkenntnissen in beiden Fällen auf ungefähr 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr eingegrenzt werden.

Eine unbekannte Täterschaft drang bei beiden Häusern gewaltsam über die Terrassentür bzw. über ein Fenster ein und suchte in den Räumen nach Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den Einbruchstaten und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder den Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell