PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Alveslohe
Ellerau - Bargeld und Schmuck bei Einbrüchen in Einfamilienhäuser entwendet

Alveslohe / Ellerau (ots)

Am Dienstag (27.01.2026) ist es in den Ortschaften Alveslohe und Ellerau zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen, bei denen unbekannte Täter Bargeld und Gold- sowie Silberschmuck entwendeten.

Von den Taten waren ein Einfamilienhaus in der Pommernstraße in Alveslohe und ein Einfamilienhaus in der Straße Vorderer Kamp betroffen. Die Tatzeiträume konnten nach derzeitigen Erkenntnissen in beiden Fällen auf ungefähr 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr eingegrenzt werden.

Eine unbekannte Täterschaft drang bei beiden Häusern gewaltsam über die Terrassentür bzw. über ein Fenster ein und suchte in den Räumen nach Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den Einbruchstaten und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder den Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:41

    POL-SE: Moorrege - Kriminalpolizei sucht Täter nach körperlichem Übergriff auf Kind

    Moorrege (ots) - Am 24.01.2026 (Samstag) ist es in einem Moorreger Waldstück gegen 14.00 Uhr zu einem körperlichen Übergriff auf ein Mädchen gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem Mann im Alter von 30-35 Jahren. Zur Tatzeit spielte das Mädchen mit einem gleichaltrigen Freund in dem Waldstück, welches sich zwischen den Straßen Am Täberg, ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:26

    POL-SE: Henstedt-Ulzburg / BAB 7 - Pkw nach Brückenwurf beschädigt

    Henstedt-Ulzburg (ots) - Am Sonntag (25.01.2026) warf mindestens eine unbekannte Person einen unbekannten Gegenstand von der Brücke der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg auf die Autobahn 7 und traf einen fahrenden Pkw. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhren ein 67-jähriger Mann (Fahrer) und eine 64-jährige Frau (Beifahrerin) mit einem Kia Venga auf der Autobahn 7 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren