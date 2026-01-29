Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bark/B 206 - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Bark (ots)

Am heutigen Donnerstag (29.01.2026) ist es gegen 13.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 206 in der Schafhauser Landstraße gekommen. Zwei beteiligte männliche Personen im Alter von 40 und 49 Jahren wurden in umliegende Kliniken gebracht. Eine weibliche Beteiligte (66 Jahre) wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik verbracht.

Die weibliche Unfallbeteiligte fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand mit ihrem Pkw auf der B 206 aus Richtung Bad Bramstedt kommend in Richtung Bad Segeberg. Aus derzeit noch nicht geklärter Ursache geriet sie mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr. Während ein erster Pkw noch ausweichen konnte, kam es mit dem zweiten, entgegenkommenden Pkw eines 49-jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem Pkw in Richtung Bad Bramstedt unterwegs war, zum Frontalzusammenstoß. Ein weiterer Pkw mit einem 40-jährigen Fahrzeugführer, der ebenfalls in Richtung Bad Bramstedt fuhr, kollidierte beim Ausweichen leicht mit dem Pkw des 49-jährigen Fahrers und rutschte anschließend in den Straßengraben.

Die Bundesstraße musste für die Arbeiten an der Unfallstelle von 13:42 Uhr bis 15:31 Uhr gesperrt werden.

