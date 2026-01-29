Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Erheblicher Sachschaden an diversen Fahrzeuge bei Autohaus

Pinneberg (ots)

Wie am Dienstag (27.01.2026) polizeilich bekannt geworden ist, kam es bei einem Autohaus in der Straße Am Hafen zu diversen Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen. Der Sachschaden wird vorläufig auf über 100.000 Euro geschätzt.

Im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagnachmittag zerkratzte eine unbekannte Person oder zerkratzen mehrere unbekannte Personen mit einem spitzen Gegenstand den Lack an insgesamt zwölf auf dem Gelände des Fahrzeughändlers abgestellten Pkw und Camper. Es waren die verschiedenen Fabrikate von Mercedes, Porsche, VW, Ford und Dodge betroffen.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen führt die Polizei Rellingen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses gesichtet oder kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101 498-0 entgegengenommen.

