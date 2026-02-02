Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Raubstraftat am Kiosk - Polizei ermittelt mutmaßlichen Täter

Elmshorn (ots)

Am Freitagnachmittag (30.01.2026) ist es in der Friedenstraße bei einem dortigen Kiosk zu einer Raubstraftat gekommen, bei der eine männliche Person unter Vorhalt eines Messers Bargeld erlangte. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter noch am Abend vorläufig fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat um 15:11 Uhr eine männliche Person mit Sturmhaube den Verkehrsraum des kleinen Kiosks und drohte der anwesenden Verkäuferin mit einem Messer. Nach Aufforderung händigte die Geschädigte einen mittleren dreistelligen Eurobetrag aus und der Täter flüchtet zu Fuß vom Tatort. Die Frau blieb unverletzt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen zunächst ohne Ergebnis. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen ergab sich ein Tatverdacht gegen eine jugendliche Person. Noch am Abend des gleichen Tages konnten Einsatzkräfte des Polizeireviers Elmshorn den serbischen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Beschuldigte nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder in die Freiheit entlassen.

Der Jugendliche wird sich in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf einer schweren räuberischen Erpressung verantworten müssen. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Elmshorn.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell