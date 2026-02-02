Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (31.01.2026) ist es in einem Einfamilienhaus im Mühlenkamp zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl gekommen, bei dem unbekannte Täter diversen Schmuck entwendeten.

Der Tatzeitraum konnte nach derzeitigen Erkenntnissen auf ungefähr 14:00 Uhr bis 20:45 Uhr eingegrenzt werden.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und suchte anschließend nach Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu der Einbruchtat und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder der Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 / 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell