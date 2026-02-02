PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (31.01.2026) ist es in einem Einfamilienhaus im Mühlenkamp zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl gekommen, bei dem unbekannte Täter diversen Schmuck entwendeten.

Der Tatzeitraum konnte nach derzeitigen Erkenntnissen auf ungefähr 14:00 Uhr bis 20:45 Uhr eingegrenzt werden.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und suchte anschließend nach Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu der Einbruchtat und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder der Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 / 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:14

    POL-SE: Quickborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Quickborn (ots) - Am 01.02.2026 (Sonntag) ist es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:05 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der Moorkehre gekommen. Der oder die Täter erbeuteten hierbei Schmuck und Armbanduhren. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Innerhalb des Gebäudes suchten sie nach ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:18

    POL-SE: Wedel - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach zwei Einbruchstaten

    Wedel (ots) - In der Zeit vom 29.01.2026 (Donnerstag, 16.15 Uhr) bis zum 30.01.2026 (Freitag, 00.30 Uhr) ist es in Wedel zu zwei Wohnungseinbruchstaten gekommen. In einem Fall wurde nach derzeitigen Kenntnisstand nichts entwendet, während der oder die Täter bei der zweiten Tat erheblich Beute machten. Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Voßhagen verschafften sich ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:37

    POL-SE: Kaltenkirchen - Zeugen gesucht: Unbekannter Mann bedroht Fahrgäste am Bahnsteig

    Kaltenkirchen (ots) - Am Mittwochmorgen (28.01.2026) verhielt sich ein unbekannter Mann am Kaltenkirchener Bahnhof auffällig, indem er Fahrgäste bedrohte und einer Personen ins Gesicht schlug. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich um 09:00 Uhr ein Mann, gekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, dunkelgrauer Trainingshose und weißen Schuhe, auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren