Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Appen (ots)

Am Samstag (31.01.2026) ist es im Rissener Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Die unbekannten Täter drangen im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:55 Uhr gewaltsam über die Terrassentür ins Haus ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Mit Manschettenknöpfen sowohl aus Silber als auch Gold entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Einbruch in Appen-Etz und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

