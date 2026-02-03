PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Bönningstedt - Unbekannte Täter brechen in zwei Einfamilienhäuser ein - Entwenden Bargeld und Schmuck

Bönningstedt (ots)

Am Montag (02.02.2026) ist es zu Einbrüchen in der Franz-Rabe-Straße und im Ostermoorweg gekommen. Bei den Taten erlangten die unbekannten Täter Bargeld und Schmuck.

Die Taten können nach derzeitigen Erkenntnissen zeitlich auf 17:40 Uhr bis 19:10 Uhr (Ostermoorweg) und 18:26 Uhr bis 19:45 Uhr (Franz-Rabe-Straße) eingegrenzt werden.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich in beiden Fällen über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchte daraufhin nach Wertgegenständen.

Aufgrund von Kameraaufnahmen liegen bei der Tat in der Franz-Rabe-Straße Hinweise auf eine unbekannte Person vor, die das betroffene Grundstück um 18:31 Uhr betritt und sich in den rückwärtigen Bereich begibt. Diese Person war schlank und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und Handschuhe.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu den zwei Wohnungseinbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

