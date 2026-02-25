Polizei Hamburg

POL-HH: 260225-1. Sendehinweis - Drei Hamburger Fälle bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst"

Zeit: 25.02.2026, 20:15 Uhr

Nachdem ein bislang unbekannter Mann drei Sexualdelikte begangen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft im Rahmen des Ermittlungsverfahrens eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgelobt. Die Fälle werden heute in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt.

Die Polizei Hamburg fahndete bereits 2024 öffentlich mit einem Phantombild nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, in den Jahren 2024, 2021 und 2020 drei Sexualdelikte zum Nachteil junger Frauen in Hamburg sowie Neumünster (Schleswig-Holstein) begangen zu haben. Näheres hierzu siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6111991

Eine Ermittlerin der zuständigen Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) wird live im Studio über die Fälle informieren. Durch die Ausstrahlung erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler neue Ansätze zur Aufklärung der Taten.

Darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft für Hinweise, die zur Aufklärung der Taten und zur Ermittlung oder Ergreifung einer tatverdächtigen Person führen, eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro (in Worten: zweitausendfünfhundert Euro) ausgesetzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: auslobung-2026-02-26-drei-schwere-sexualstraftaten-data.pdf

Sachdienliche Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen oder das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040 4286/56789 entgegen.

