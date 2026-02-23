Polizei Hamburg

POL-HH: 260223-3. Funkstreifenwagen durch pyrotechnischen Gegenstand beschädigt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.02.2026, 21:52

Tatort: Hamburg-Hoheluft-West, Troplowitzstraße

Am Freitagabend wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats 23 (PK 23) im Stadtteil Hoheluft-West durch die Verwendung eines pyrotechnischen Gegenstandes erheblich beschädigt. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Passantinnen und Passanten beobachteten einen Unbekannten, der an dem Funkstreifenwagen hantierte und sich wenig später fluchtartig entfernte. Anschließend kam es zu einer Explosion, bei der die Motorhaube des gegenüber der Wache geparkten Streifenwagens stark beschädigt wurde.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Einsatzfahrzeugen, einem Diensthundeführer und einer Drohne führte nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) und das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte (LKA 75) leiteten die ersten Ermittlungen ein, die nun vom Staatsschutz übernommen wurden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder anderweitige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

