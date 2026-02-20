Polizei Hamburg

POL-HH: 260220-2. Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und eine Zuführung nach Verdacht des Drogenhandels in Hamburg-Billstedt



Festnahmezeit: 18.02.2026, 15:00 Uhr

Festnahmeort: Hamburg-Billstedt

Einsatzkräfte des Drogendezernats (LKA 68) nahmen am Mittwochnachmittag zwei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln gehandelt und auch größere Mengen gelagert zu haben. Bei der Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen stellten die Beamtinnen und Beamten diverse Beweismittel sicher.

Im Zuge kriminalpolizeilicher Ermittlungen und Auswertungen sichergestellter Beweismittel gerieten die beiden Männer in das Visier der Beamtinnen und Beamten des zuständigen Landeskriminalamts. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass sie mindestens seit August letzten Jahres in unterschiedlicher Tatbeteiligung sowohl mit Betäubungsmitteln handelten als auch diese in ihren Wohnungen bunkerten.

Nachdem die mutmaßlichen Täter, bei denen es sich um zwei 32- und 36-jährige deutsche Staatsangehörige handelt, im weiteren Verlauf der Ermittlungen identifiziert werden konnten, erwirkte die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnanschriften in Hamburg-Billstedt, die gestern vollstreckt wurden. Beide Männer wurden in ihren Wohnungen angetroffen.

Hierbei stellten die Fahnderinnen und Fahnder über 950 Gramm Kokain, rund 1,7 Kilogramm Marihuana, über 1,2 Kilogramm Ecstasy-Tabletten und annähernd 8.300 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Dazu stellten sie neben mehreren Handys auch ein Messer und über 20 Schuss scharfe Patronen sicher.

Die beiden Männer wurden daraufhin zunächst vorläufig festgenommen. Der 36-Jährige wurde nach der erkennungsdienstlichen Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier muss er sich vor einem Haftrichter verantworten. Sein jüngerer Komplize wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.



