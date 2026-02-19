Polizei Hamburg

POL-HH: 260219-3. Erste Erkenntnisse nach Tötungsdelikt in Hamburg-Neuallermöhe

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.02.2026, 11:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Neuallermöhe, Wilhelmine-Hundert-Weg

Heute Vormittag ist ein 35-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit einer 41-jährigen Ghanaerin lebensgefährlich verletzt worden und verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei kam es in der Wohnung der 41-jährigen Frau zu einem Streit mit dem anwesenden 35-Jährigen, in dessen Verlauf die Frau den Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzte. Der 35-Jährige flüchtete durch ein Fenster aus der Wohnung im ersten Obergeschoss und brach vor dem Haus zusammen.

Zeuginnen und Zeugen riefen daraufhin den Notruf und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Der 35-Jährige wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die 41-Jährige wurde noch in ihrer Wohnung vorläufig festgenommen und dem Polizeikommissariat 43 zugeführt.

Die Mordkommission hat unter enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft (Abteilung für Kapitaldelikte) die Ermittlungen am Einsatzort übernommen.

Die Ermittlungen dauern an.

