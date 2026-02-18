Polizei Hamburg

POL-HH: 260218-4. Zeugenaufruf nach mutmaßlich illegalem Kraftfahrzeugrennen und Verkehrsunfallflucht in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.02.2026, 19:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Schlenzigstraße

Gestern Abend kam es im Stadtteil Wilhelmsburg mutmaßlich zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, in dessen Verlauf ein Mann mit seinem Pkw verunfallte. Sowohl er als auch der Fahrer des zweiten beteiligten Autos entfernten sich anschließend vom Unfallort und sind weiterhin flüchtig. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge vernahm ein Zeuge laute Motorengeräusche im Bereich des Gewerbeparks Stenzelring. Kurz darauf sah der Mann zwei Pkw vom südlichen Teil des Stenzelrings nach rechts in die Schlenzigstraße einbiegen und diese in Richtung Spreehafen befahren. Mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor der Fahrer des braunen Pkw BMW in Höhe des nördlichen Stenzelrings die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf durchbrach der BMW die Glasfront eines Firmengebäudes und kam im Innenraum zum Stehen. Der BMW-Fahrer stieg daraufhin in den weißen oder silberfarbenen Pkw, mit dem er sich zuvor mutmaßlich das Rennen geliefert hatte und welcher anschließend in Richtung Spreehafen flüchtete.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung des zweiten Pkw beziehungsweise tatverdächtiger Personen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der BMW gestern, zwischen 16:30 Uhr und dem Zeitpunkt des Verkehrsunfalls, aus dem Niedergeorgswerder Deich (Wilhelmsburg) gestohlen worden war.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 4 geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den beiden Fahrern sowie dem weißen oder silberfarbenen Pkw mit Hamburger Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

