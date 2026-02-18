Polizei Hamburg

POL-HH: 260218-1. Verkehrshinweis anlässlich einer 55-Stunden-Vollsperrung der BAB 7 und mehrerer Streikmaßnahmen mit Auswirkungen auf die Autobahnen im Hamburger Stadtgebiet

Zeiten: a) Freitag, 20.02.2026, 06:00 Uhr bis Samstag, 21.02.2026, 06:00 Uhr & Montag, 23.02.2026, 00:00 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 06:00 Uhr; b) Freitag, 20.02.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.02.2026, 05:00 Uhr ; Orte: a) Bundesautobahnen (BAB) 7 und 1, Elbtunnel und Norderlelbbrücke; b) Bundesautobahn (BAB) 7, zwischen den Anschlussstellen (AS) Stellingen und Heimfeld

Am kommenden Wochenende wird die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld ein weiteres Mal für 55 Stunden voll gesperrt. Dazu wurden von einer Gewerkschaft mehrere Arbeitsniederlegungen angekündigt, die ebenfalls Auswirkungen auf den Straßenverkehr in und um Hamburg haben dürften. Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

a) Im Rahmen der Projekte der Hochstraße Elbmarsch (K20) und des Lärmschutztunnels Altona finden erneut Bauarbeiten statt.

Für Sanierungsmaßnahmen sowie die Installation von Verkehrszeichenbrücken wird die BAB 7 von Freitag, 22:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Vorbereitende Maßnahmen an den Rampen der betreffenden Anschlussstellen beginnen bereits am Freitag, den 20.02.2026, um 21:00 Uhr.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Weitere Informationen sind der Homepage der Autobahn GmbH zu entnehmen: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/a7-k20-hochstrasse-elbmarsch-und-tunnel-altona-55-stunden-vollsperrung-der-a7-vom-2002-2200-uhr-bis-23022026-500-uhr-zwischen-den-as-hh-stellingen-26-und-hh-heimfeld-32

b) Im Zusammenhang mit den derzeit stattfindenden Tarifrunden für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind von einer Dienstleistungsgewerkschaft Arbeitsniederlegungen angekündigt worden. Diese betreffen am Freitag für 24 Stunden und erneut von Montag Mitternacht bis Dienstagmorgen den Hamburger Elbtunnel.

Auch die für Schwerlasttransporte wichtige Norderelbbrücke wird vom Streik betroffen sein. In der Nacht von Freitag auf Samstag sowie in der Nacht von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag werden von den Beschäftigten keine Schwerlasttransporte betreut.

Laut der Arbeitnehmervertretung wurden sogenannte Notdienstvereinbarungen abgeschlossen, um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten.

Weitere Informationen dazu sind den Pressemitteilungen der Dienstleistungsgewerkschaft und den Mitteilungen der Autobahn GmbH Nord zu entnehmen.

Darüber hinaus empfängt der FC St. Pauli den Bundesligisten SV Werder Bremen am Sonntag, den 22.02.2026, um 17:30 Uhr zum Heimspiel im Millerntor-Stadion (St. Pauli).

Um die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten, bittet die Polizei, auf den schienengebundenen ÖPNV auszuweichen und die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren. Dazu sind auch verkehrsärmere Reisezeiten in Betracht zu ziehen.

