Polizei Hamburg

POL-HH: 260218-2. Vorstellung der Verkehrssicherheitsbilanz 2025 - Einladung für Medienschaffende

Hamburg (ots)

Zeit: 23.02.2026, 11:00 Uhr

Ort: Hamburg-Winterhude, Bruno-Georges-Platz 1, Polizeipräsidium Hamburg

Am kommenden Montag stellen Polizeivizepräsident Mirko Streiber und der Leiter der Verkehrsdirektion Thomas Model die Verkehrssicherheitsbilanz für das vergangene Jahr vor.

Interessierte Medienschaffende sind eingeladen, persönlich an der Pressekonferenz im Großen Sitzungssaal des Polizeipräsidiums teilzunehmen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für O-Töne.

Darüber hinaus kann die Veranstaltung auch per Video-Livestream auf der Homepage der Polizei Hamburg verfolgt werden. Dort wird im Verlauf der Pressekonferenz wie gewohnt auch ein Handout zur Verfügung gestellt.

Journalistinnen und Journalisten werden gebeten, sich bei der Polizeipressestelle bis Freitag, 20.02.2026, 17:00 Uhr per E-Mail an polizeipressestelle@polizei.hamburg.de zu akkreditieren.

Auf dem Gelände der Polizei Hamburg stehen in begrenztem Umfang Parkplätze zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell