Polizei Hamburg

POL-HH: 260219-1. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Zeit: 18.02.2026, 16:54 Uhr

Ort: Hamburg-Stellingen, Kieler Straße

Gestern Nachmittag hat ein noch Unbekannter im Hamburger Stadtteil Stellingen einem 40-Jährigen mehrere Stichverletzungen zugefügt und ihn dabei schwer verletzt. Die Mordkommission ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei gerieten die beiden Männer vor einem Geschäft zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte mehrfach mit einem Messer auf den 40-Jährigen einstach. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung eines nahegelegenen Bahndammes.

Der 40-jährige Mann erlitt unter anderem schwere Verletzungen im Bauchraum und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagen, der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) sowie dem Polizeihubschrauber "Libelle" führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen.

Der Kriminaldauerdienst führte die ersten Ermittlungen vor Ort, die noch in der Nacht von der Mordkommission in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können und/oder anderweitig Beobachtungen zu dem Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell