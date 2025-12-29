Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der L 242

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, den 29.12.2025 kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der L 242 zwischen Langenlonsheim und Guldental.

Der 38-jährige Fahrzeugführer befuhr dabei alleine besetzt mit seinem PKW die Landstraße in Richtung Guldental. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem mit vier Personen besetzten entgegenkommenden Fahrzeug. Der 38-jährige Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entgegenkommende 44-jährige Fahrer, sowie die beiden 12 und 14 jährigen Kinder wurden durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Die 35-jährige Beifahrerin wurde nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch den Zusammenstoß entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen, für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die L 242 komplett gesperrt werden.

Zur weiteren Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

