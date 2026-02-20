Polizei Hamburg

POL-HH: 260220-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

Hamburg (ots)

Zeit: 19.02.2026, 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Donnerstag führten Einsatzkräfte der Polizei Hamburg unter der Leitung der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) sowohl stationäre als auch mobile Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem "ruhenden Verkehr" sowie auf der Überprüfung technischer Mängel an Fahrzeugen.

Durch verbotswidrig blockierte Straßen, Wege und Flächen ergeben sich durch Ausweichbewegungen der beeinträchtigten Verkehrsteilnehmenden wiederkehrend gefährliche Situationen.

Zudem sind mängelfreie Fahrzeuge eine Voraussetzung für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr.

Bei den gestrigen Kontrollmaßnahmen überprüften 185 Beamtinnen und Beamte sowie über 50 Angestellte im Polizeidienst insgesamt 1.186 Fahrzeuge und 561 Personen.

Im Einzelnen sind unter anderem folgende Verstöße festgestellt worden:

Straftaten:

- 9 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 3 x Verdacht einer Steuerstraftat - 2 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - 1 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - 1 x Urkundendelikt - 2 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten:

- 899 x Parkverstoß - 33 x Missachtung roter Ampeln von Kraftfahrzeugführenden - 11 x Missachtung roter Ampeln von Radfahrenden - 30 x verbotswidrige Handynutzung - 7 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - 10 x Geschwindigkeitsverstoß - 16 x Verstoß gegen die Anschnallpflicht - 7 x verbotswidriges Wenden/Abbiegen - 2 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert - 1 x Missachtung des Überholverbots - 251 sonstige Ordnungswidrigkeiten

Des Weiteren wurden 244 Mängelmeldungen aufgrund technischer Mängel oder nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt. Bei 182 dieser Fahrzeuge lagen erhebliche Mängel vor, die umgehend behoben werden müssen. Darüber hinaus untersagten die Einsatzkräfte 16 Fahrzeugführenden vorübergehend die Weiterfahrt.

Die Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion führte begleitend zahlreiche Präventionsgespräche durch. Zusätzlich wurden Flyer an Fahrzeugführende verteilt, um auf das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen sowie auf die besondere Aufmerksamkeit gegenüber dem Radverkehr hinzuweisen.

Die Polizei Hamburg wird auch zukünftig entsprechende Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen weiter zu erhöhen.

Wen.

