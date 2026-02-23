Polizei Hamburg

POL-HH: 260223-2. Eine vorläufige Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Stellingen

Tatzeit: 18.02.2026, 16:54 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Kieler Straße

Nachdem ein zunächst unbekannter Mann am Mittwoch in Hamburg-Stellingen einen 40-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt hatte, konnte die Mordkommission (LKA 41) nun einen Tatverdächtigen ermitteln und vorläufig festnehmen.

Nach intensiven Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) und der Staatsanwaltschaft Hamburg (Abteilung für Kapitaldelikte) ist es gelungen, einen 43-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren.

Der Mann wurde am Freitag an seiner Wohnanschrift in Hamburg-Othmarschen vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden die Beamtinnen und Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden.

Der 43-jährige Ukrainer wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich vor einem Haftrichter verantworten musste. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Mann.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

