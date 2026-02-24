Polizei Hamburg

POL-HH: 260224-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Seniorin in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.02.2026, 11:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Verbindungsweg zwischen Katzbachstraße und Friedrichshulder Weg

Nachdem ein Unbekannter heute Vormittag im Stadtteil Lurup eine 81-Jährige überfallen hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge ging die Seniorin mit ihrem Gehwagen einen Wanderweg entlang, als sie unvermittelt von einer geschätzt 16 bis 18 Jahre alten männlichen Person zu Boden gestoßen wurde. Diese entriss der Frau anschließend ihre Handtasche, stieg auf einen dunklen E-Scooter und flüchtete in Richtung Elbgaustraße.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- circa 170 cm groß - bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, einer dunkelgrauen Jacke mit Kapuze und grauen Stiefeln

Die 81-Jährige wurde leicht verletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Das Altonaer Raubdezernat (LKA 124) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

