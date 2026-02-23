Polizei Hamburg

POL-HH: 260223-4. Tataufklärung und Zuführung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.02.2026, 16:10 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Besenbinderhof

Nachdem am Dienstag ein 30-Jähriger im Stadtteil St. Georg durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden war, nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Freitag einen 30-jährigen Franzosen am Bahnhof Uelzen (Niedersachsen) vorläufig fest.

Für den Eingangssachverhalt wird auf die vorangegangene Pressemitteilung verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6219156

Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41), insbesondere Aussagen von Tatzeugen, führten die Beamtinnen und Beamten auf die Spur des 30-jährigen tatverdächtigen Franzosen. Er wurde am Freitag in einem Zug zwischen Hamburg und Hannover von der Bundespolizei bei einer Fahrkartenkontrolle angetroffen und vorläufig festgenommen.

Der Mann wurde dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt, wo er sich vor einer Haftrichterin verantworten musste. Diese erließ einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen.

Die Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg dauern weiter an.

