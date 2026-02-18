PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Zeugen nach Überfall in Wohnhaus gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Flehingen ein und raubten offenbar die Bewohner aus. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich die zwei Männer gegen 00:30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße. Dort durchwühlten sie wohl zunächst den Wohnbereich und begaben sich schließlich in das Schlafzimmer, in dem die Bewohner schliefen. Im weiteren Verlauf bedrohten die Einbrecher die Bewohner unter Vorhalt eines Messers und ließen sich mehrere Schmuckstücke aushändigen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Steinbrunnenstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung der Polizeihundeführerstaffel sowie eines Polizeihubschraubers führte bislang nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter, die wie folgt beschrieben werden.

Die beiden Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild, waren etwa 180 - 190 cm groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Sie hatten beide eine schlanke Figur, trugen dunkle Kleidung (schwarze Steppjacke, Jogginghose, glänzende Schuhe) und waren offenbar mit schwarzen Schlauchschals maskiert. Einer der Täter soll außerdem einen Oberlippenbart getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

