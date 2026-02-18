Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 53-Jährige aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Sonntagmittag, den 08.02.2026, wird die 53-jährige Corinna R. aus Karlsruhe vermisst. Die Vermisste verließ zur Mittagszeit ihre Wohnanschrift in Karlsruhe und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Die Vermisste hat graues, schulterlanges Haar und weist ein hageres Erscheinungsbild auf. Zuletzt trug sie eine schwarze und eine braune Jacke und eine Jeans. In der Vergangenheit zog sie zudem oftmals mehrere Hosen übereinander an. Die Vermisste soll ein 24-Zoll Mountainbike mit abfallender, blau-weißer Stange mit sich führen.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell