Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - LKW erfasst Fußgängerin - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Fahrzeug der Müllabfuhr erfasste am Montagmorgen eine 63-jährige Fußgängerin und verletzte diese schwer an den Beinen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 60-jähriger LKW-Fahrer gegen 07:00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Jahnstraße in südliche Richtung. Zur selben Zeit überquerte die 63-Jährige offenbar die Jahnstraße. In der direkten Folge erfasste der LKW die Fußgängerin mit der rechten Fahrzeugfront, sodass sie zu Boden stürzte und schwere Verletzungen an den Beinen erlitt.

Ein alarmierter Rettungshubschrauber transportierte die Verletzte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe des Verkehrsunfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei bittet daher Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 94484-0 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

