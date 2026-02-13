Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Klauprechtstraße und erbeuteten mehrere Wertgegenstände.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher zwischen 08:45 Uhr und 10:20 Uhr in die Wohnung, indem sie die Wohnungstür gewaltsam aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen und entwendeten hierbei mutmaßlich mehrere Schmuckgegenstände und Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666 - 5555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

