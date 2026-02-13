Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Psychisch auffälliger Mann löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots)

Ein 45-jähriger Mann, der sich sittenwidrig gegenüber mehreren Passanten verhalten haben soll, löste am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz aus. Unter den geschädigten Personen sollen nach aktuellen Erkenntnissen auch Kinder gewesen sein.

Mehrere Anrufer unterrichteten die Polizei gegen 22:40 Uhr über einen Mann, der sich bei der gerade stattfindenden Straßenfastnacht in Oberhausen in halbnacktem Zustand auffällig gegenüber Besuchern verhalten haben soll. Hierbei habe er wohl auch sein entblößtes Geschlechtsteil gezeigt. Ein bislang namentlich nicht bekannter Hinweisgeber äußerte gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten darüber hinaus, dass der Täter möglicherweise ein Messer mit sich führte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde der 45-jährige Tatverdächtige gegen 23:00 Uhr im Bereich der Marien-/Kapellenstraße festgestellt. Aufgrund der mutmaßlichen Bewaffnung wurde der Verdächtige unter Vorhalt der Schusswaffe aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Im Anschluss ließ er sich widerstandslos festnehmen. Ein Messer konnte bei der körperlichen Durchsuchung nicht aufgefunden werden.

Aufgrund seines Zustandes wurde der 45-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

standslos festnehmen. Ein Messer konnte bei der körperlichen Durchsuchung nicht aufgefunden werden.

Aufgrund seines Zustandes wurde der 45-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell