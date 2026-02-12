Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 15-Jähriger nach versuchtem Raub vorläufig festgenommen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag soll ein 15-Jähriger einen Passanten bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konfrontierte ein 15-jährger Tatverdächtiger gegen 15:45 Uhr einen 23-jährigen Mann in der Jakob-Malsch-Anlage. Offenbar unter Vorhalt eines Messers forderte er ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Als eine Fahrradfahrerin zufälligerweise hinzukam, ließ der 15-Jährige vom Passanten ab und flüchtete anschließend.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung - unter anderem unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers - nahmen Polizeibeamte den Räuber in Tatortnähe vorläufig fest. Zuvor erkannte ein Zeuge die Situation und hielt den 15-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das mutmaßlich vom Festgenommenen verwendete Messer wurde im Rahmen einer Absuche im Nahbereich in einem vom 15-Jährigen entledigten Rucksack aufgefunden.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666 - 5555 in Verbindung zu setzen.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell