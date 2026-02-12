PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 15-Jähriger nach versuchtem Raub vorläufig festgenommen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag soll ein 15-Jähriger einen Passanten bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konfrontierte ein 15-jährger Tatverdächtiger gegen 15:45 Uhr einen 23-jährigen Mann in der Jakob-Malsch-Anlage. Offenbar unter Vorhalt eines Messers forderte er ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Als eine Fahrradfahrerin zufälligerweise hinzukam, ließ der 15-Jährige vom Passanten ab und flüchtete anschließend.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung - unter anderem unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers - nahmen Polizeibeamte den Räuber in Tatortnähe vorläufig fest. Zuvor erkannte ein Zeuge die Situation und hielt den 15-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das mutmaßlich vom Festgenommenen verwendete Messer wurde im Rahmen einer Absuche im Nahbereich in einem vom 15-Jährigen entledigten Rucksack aufgefunden.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666 - 5555 in Verbindung zu setzen.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 15:03

    POL-KA: (KA) Kronau - Zeugenaufruf nach Brand einer Lagerhalle

    Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Dienstag geriet eine Lagerhalle aus bislang unklarer Ursache in Brand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen nahm eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung des Polizeireviers Bad-Schönborn gegen 02:50 Uhr ein brennendes Gebäude in der Straße Am Breilingsweg wahr. Daraufhin alarmierten die Beamten weitere Polizeikräfte sowie die Feuerwehr, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren