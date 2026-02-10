Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Zeugenaufruf nach Brand einer Lagerhalle

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Dienstag geriet eine Lagerhalle aus bislang unklarer Ursache in Brand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen nahm eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung des Polizeireviers Bad-Schönborn gegen 02:50 Uhr ein brennendes Gebäude in der Straße Am Breilingsweg wahr. Daraufhin alarmierten die Beamten weitere Polizeikräfte sowie die Feuerwehr, die kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen.

Die Anwohner eines direkt angrenzenden Wohnhauses sowie der Bewohner des Objekts auf dem betroffenen Firmengelände konnten unverletzt evakuiert werden.

Der entstandene Sachschaden in der Halle wird derzeit auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Ein angrenzendes Firmengebäude wurde wohl ebenfalls beschädigt.

Die Brandursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen hat. Eine Brandstiftung kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell