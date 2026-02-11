PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Haftbefehl nach mutmaßlichem räuberischen Diebstahl in der Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 39-Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Montagabend einen räuberischen Diebstahl in Karlsruhe begangen und im Anschluss einen Zeugen bedroht zu haben.

Nach den derzeitigen Ermittlungen soll der Tatverdächtige kurz vor 20:00 Uhr versucht haben, Verkaufsartikel im Wert von rund 200,00 Euro aus einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße zu entwenden. Als er das Ladengeschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, löste wohl die Diebstahlsicherung aus. Als eine Mitarbeiterin den mutmaßlichen Dieb vor dem Geschäft ansprach, wurde auch ein unbeteiligter 29-jähriger Passant auf die Situation aufmerksam. Er kam der Frau zu Hilfe und hielt den Verdächtigen offenbar am Arm fest. Hierbei soll sich der Beschuldigte losgerissen und den Mann bedroht haben.

Bei der anschließenden Identitätsfeststellung der hinzugerufenen Polizei wurden bei dem 39-Jährigen neben dem mutmaßlichem Diebesgut mehrere Taschenmesser festgestellt.

Der wohnsitzlose Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe Pressestelle
Erster Staatsanwalt Graulich
E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe
Ralf Eisenlohr
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

