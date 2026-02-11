Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - 67-Jähriger aus Kraichtal vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit dem 15.10.2025 wird der 67-jährige Manfred M. aus Kraichtal vermisst. Er verließ an diesem Tag offenbar gegen 06:30 Uhr seine Wohnanschrift mit einem schwarzen, älteren Herren-Fahrrad und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Er soll zuletzt gegen 09:30 Uhr im Bereich des Spielplatzes "Alla Hopp Anlage" am westlichen Stadtrand von Edenkoben in Rheinland-Pfalz gesehen worden sein.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste hat eine Halbglatze mit weißen Haaren. Zuletzt trug er offenbar eine lange Radlerhose, eine blau-weiße Trainingsjacke und war mit seinem schwarzen Herrenrad unterwegs, an dem eine schwarze Satteltasche mit roten Farbelementen angebracht sein dürfte.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Foto des Gesuchten ist unter dem folgenden Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bruchsal-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell