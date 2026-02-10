Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall fordert eine leichtverletzte Person

Karlsruhe (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich in Karlsruhe-Daxlanden ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 40-Jährige VW-Fahrerin gegen 10:00 Uhr auf der Rheinhafenstraße in Richtung Pulverhausstraße. An der Kreuzung zur Eckenerstraße missachtete sie offenbar eine rote Ampelphase und fuhr unvermindert weiter. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit dem Opel einer 53-jährigen Frau, welche zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß auf der Bundesstraße 36 in Richtung Eckenerstraße unterwegs war. Aufgrund des Zusammenstoßes kippte das Fahrzeug der VW-Fahrerin zur Seite und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen.

Die 53-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Die 40-Jährige blieb nach aktuellem Stand unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen entstanden für etwa eine Stunde Verkehrsstörungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

