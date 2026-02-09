Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Nach einer Kollision zweier Zweiräder am Samstagmittag erlitt eine Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 45-Jährige gegen 13:40 Uhr mit ihrem Rad auf der Friedrichstaler Allee in südliche Richtung. An der Einmündung in die Kreisstraße 3579 hielt sie offenbar zunächst an, soll jedoch anschließend ohne auf den von links kommenden Verkehr zu achten auf die K3579 eingefahren sein. Ein zur selben Zeit die K3579 in Fahrtrichtung der Landesstraße 559 fahrender 74-jähriger Motorradfahrer konnte der abrupt einfahrenden Pedelec-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Aufgrund des Zusammenstoßes und des anschließenden Sturzes erlitt die 45-Jährige schwere Verletzungen an den Beinen. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der 74-Jährige blieb leichtverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 13.000 Euro. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten sperrten die Beamten die Fahrbahn bis etwa 16:20 Uhr.

