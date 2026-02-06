Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tödlicher Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Freitag ereignete sich im Stadtteil Daxlanden ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Mann tödlich verunglückte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 21-Jährige mit seinem Pkw Chevrolet gegen 00:20 Uhr auf der Daxlander Straße in Richtung Rheinhafenstraße.

Aus bislang unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn und schleuderte in der Folge gegen einen Oberleitungsmast.

Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren Teile der Fahrbahn bis etwa 03:20 Uhr gesperrt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell