POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versammlung mit Aufzug in der Innenstadt - Polizei zieht überwiegend positives Fazit

Anlässlich einer Versammlung mit Aufzug zum Thema "Hände weg von Rojava - für die Anerkennung kurdischer Status in Rojava" war die Polizei am Samstag in der Karlsruher Innenstadt im Einsatz. Aus polizeilicher Sicht fällt die Bilanz überwiegend positiv aus. Das polizeiliche Einsatzkonzept ging auf.

In der Spitze beteiligten sich rund 500 Personen an der Versammlung. Der Aufzug verlief über weite Strecken geordnet. Im Verlauf der Veranstaltung musste der Aufzug jedoch mehrfach kurzfristig angehalten werden, da einzelne Teilnehmende gegen das Vermummungsverbot verstießen. Zudem wurden vereinzelt Parolen skandiert, die derzeit strafrechtlich geprüft werden.

Darüber hinaus wird ein Versammlungsteilnehmer wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

