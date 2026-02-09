Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 26-jähriger Störer in Citypark vorläufig festgenommen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 26-Jähriger in der Nacht auf Samstag in der Brunnenstraße zunächst wahllos Passanten bedrohte, nahmen ihn die Beamten schließlich im Citypark vorläufig fest.

Der 26-Jährige soll gegen 05:00 Uhr offenbar mehrere Passanten verbal bedroht haben und zudem Stich- und Schlagbewegungen mit einem zu diesem Zeitpunkt noch nicht verifizierten Gegenstand in deren Richtung getätigt haben. Alarmierte Streifenbesatzungen stellten den Störer anschließend in der Kapellenstraße fest. Als dieser die Polizisten wahrnahm, flüchtete er fußläufig über den Alten Friedhof bis zum Citypark. Hier gelang es einer Streifenbesatzung den Flüchtigen zu Boden zu bringen und vorläufig festzunehmen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten ein etwa 20cm langes Eckprofil aus Aluminium sicher. Hinweise auf eine Waffe ergaben sich bislang nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die insbesondere Angaben zum Verhalten des Beschuldigten im Bereich der Brunnenstraße machen können, sich unter 0721 666 3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

