PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 26-jähriger Störer in Citypark vorläufig festgenommen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 26-Jähriger in der Nacht auf Samstag in der Brunnenstraße zunächst wahllos Passanten bedrohte, nahmen ihn die Beamten schließlich im Citypark vorläufig fest.

Der 26-Jährige soll gegen 05:00 Uhr offenbar mehrere Passanten verbal bedroht haben und zudem Stich- und Schlagbewegungen mit einem zu diesem Zeitpunkt noch nicht verifizierten Gegenstand in deren Richtung getätigt haben. Alarmierte Streifenbesatzungen stellten den Störer anschließend in der Kapellenstraße fest. Als dieser die Polizisten wahrnahm, flüchtete er fußläufig über den Alten Friedhof bis zum Citypark. Hier gelang es einer Streifenbesatzung den Flüchtigen zu Boden zu bringen und vorläufig festzunehmen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten ein etwa 20cm langes Eckprofil aus Aluminium sicher. Hinweise auf eine Waffe ergaben sich bislang nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die insbesondere Angaben zum Verhalten des Beschuldigten im Bereich der Brunnenstraße machen können, sich unter 0721 666 3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 08:07

    POL-KA: (KA) Stutensee - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Nach einer Kollision zweier Zweiräder am Samstagmittag erlitt eine Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 45-Jährige gegen 13:40 Uhr mit ihrem Rad auf der Friedrichstaler Allee in südliche Richtung. An der Einmündung in die Kreisstraße 3579 hielt sie offenbar zunächst an, soll jedoch anschließend ohne auf ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:18

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tödlicher Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Freitag ereignete sich im Stadtteil Daxlanden ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Mann tödlich verunglückte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 21-Jährige mit seinem Pkw Chevrolet gegen 00:20 Uhr auf der Daxlander Straße in Richtung Rheinhafenstraße. Aus bislang unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren