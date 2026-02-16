PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Nachbarin überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Freitag, gegen 20:00 Uhr, offenbar gewaltsam Zutritt in ein Mehrparteienhaus im Kranichweg in Forst.

Anschließend gelangten sie über die aufgehebelte Wohnungstür in eine Wohnung im dritten Obergeschoss. Als eine anwesende Nachbarin durch die lauten Geräusche aufmerksam wurde, flüchteten die Eindringlinge mutmaßlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Silke Gehrig, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

