POL-KA: (KA) Karlsruhe - 69-jährige Frau aus Karlsruhe tot aufgefunden
Karlsruhe (ots)
Die seit dem 06.02.2026 vermisste 69-jährige aus Karlsruhe ist tot. Die Frau wurde am 15.02.2026 im Bereich Büchelberg (Rheinland-Pfalz) aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung.
