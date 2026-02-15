Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 69-jährige Frau aus Karlsruhe tot aufgefunden

Karlsruhe (ots)

Die seit dem 06.02.2026 vermisste 69-jährige aus Karlsruhe ist tot. Die Frau wurde am 15.02.2026 im Bereich Büchelberg (Rheinland-Pfalz) aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das veröffentlichte Foto sowie die personenbezogenen Daten der Frau zu löschen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell