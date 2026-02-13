Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbrecher flüchtet + Mann unter Drogeneinfluss mit Messer auf Fahrbahn + Wahlplakate angezündet + Bilder sagen mehr als 1000 Worte - Mann zum 10. Mal ohne Führerschein am Steuer

Giessen (ots)

Langgöns: Ertappter Einbrecher flüchtet

In Niederkleen ertappte eine Bewohnerin gestern einen Einbrecher. Der Unbekannte versuchte gerade, eine Balkontür des Einfamilienhauses aufzubrechen. Durch Geräusche wurde die Frau auf den Einbrecher aufmerksam. Als er von außen die Bewohnerin wahrnahm, rannte er sofort davon. Der Einbruchsversuch ereignete sich um 18.20 Uhr in der Sudentenstraße.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Fernwald/B457: Mann unter Drogeneinfluss mit Messer auf Fahrbahn

Gestern Abend erreichten mehrere Notrufe wegen eines Mannes auf der B 457 die Leitstelle der Polizei. Die Zeugen teilten gegen 20.20 mit, dass ein Mann mit einem Messer zu Fuß auf der Bundesstraße in Höhe Steinbach unterwegs sei. Auf Grund seines Verhaltens mussten mehrere Fahrzeuge Brems- und Ausweichmanöver einleiten. Eine Streife traf auf den 27-Jährigen, der angab, mit dem Messer lediglich Aufmerksamkeit erwecken zu wollen. Er machte dabei auf die Beamten einen wirren und berauschten Eindruck. Die Streife nahm ihn mit zur Dienststelle. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain, was sein Verhalten möglicherweise erklärt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nachdem der Mann sich beruhigt hatte, wurde er entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Drogenbesitzes ermittelt.

Sollten weitere, bislang nicht bekannte Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Erneut Wahlplakate angezündet

Erneut brannten in der Licher Straße Wahlplakate. Gleich zweimal entzündete eine unbekannte Person Plakate in Höhe des Fasanenwegs, einmal gegen 18 Uhr, danach gegen 22.10 Uhr. Die zwei beschädigten Plakate hingen im Bereich einer dortigen Verkehrsinsel. Betroffen waren diesmal die Parteien CDU und FDP. Hinweise zum Verursacher sind bislang nicht bekannt geworden.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lahnau/B49/A45: Bilder sagen mehr als 1000 Worte - Mann zum 10. Mal ohne Führerschein am Steuer

Am Freitag (6.2.) stoppte eine Zivilstreife des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen einen 28-jährigen Fahrzeugführer aus Herborn, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dass das zivile Polizeifahrzeug mit Kameras ("ViNAS"-Technik) ausgerüstet ist, sollte in diesem Fall noch eine besondere Rolle spielen. Der BMW-Fahrer fiel der Streife auf der Bundesstraße 49 bei Lahnau in Fahrtrichtung Wetzlar auf, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Der Mann am Steuer setzte seine Fahrt auf der Autobahn 45 in Richtung Siegen fort, sodass ein sicheres Anhalten zunächst nicht möglich war.

Im Baustellenbereich der A 45 im Bereich Wetzlar/Aßlar fuhr der Mann mit bis zu 130 km/h bei erlaubten 80 km/h. Darüber hinaus unterschritt er mehrmals den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Die Verstöße wurden mit der Videonachfahreinrichtung dokumentiert. Das Zivilfahrzeug setzte sich nach der Baustelle vor den BMW und gab dem Fahrer das "Polizei - Bitte Folgen" Signal. Der BMW bremste daraufhin plötzlich stark ab, wurde sehr langsam und reihte sich hinter ein anderes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen ein. Kurz darauf gelang es der Zivilstreife, sich erneut vor den BMW zu setzen. Dessen Fahrer folgte der Streife nun auch zum nächsten Parkplatz. Dort staunten die Beamten bei der anschließenden Kontrolle nicht schlecht. Auf dem Fahrersitz saß statt dem Mann nun eine Frau mit langen Haaren. Der noch vor wenigen Sekunden fahrende Mann saß auf dem Beifahrersitz. Beide gab an, dass die Frau die ganze Zeit gefahren sei und dass die Polizei dies offensichtlich falsch wahrgenommen habe. Bei der Frau handelte es sich um die Fahrzeughalterin des BMW. Der Mann hatte keine Ausweisdokumente oder ähnliches dabei. Die von ihm gemachten Angaben zu seiner Person klangen zunächst plausibel. Auch ein vorgezeigtes Foto eines Ausweises auf seinem Mobiltelefon bestätigten zunächst die Angaben. Erst nach Sichtung des Videomaterials und Recherchen im polizeilichen Systemen ergab sich ein neuer Sachverhalt: Auf den Aufnahmen war eindeutig der Mann als Fahrer und die Frau mit den langen Haaren auf dem Beifahrersitz zu erkennen.

Der 28-Jährige gab vor Ort falsche Personalien an. Die ohnehin nun skeptischen Beamten entlarvten jedoch auch diesen Versuch der Täuschung. Bei dem Fahrer handelte es sich in der Tat um einen Autofahrer, der in der Vergangenheit schon mehrfach, genau gesagt neunmal, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde. Es bleibt festzuhalten, dass die Insassen den Fahrerwechsel bei voller Fahrt und in kürzester Zeit vollzogen hatten. Glücklicherweise kam es dabei nicht zu einem Unfall. Es wurde ein erneutes Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Eine Anzeige kommt auch auf die Halterin zu. Die Ermittlungen laufen.

